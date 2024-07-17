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Общество

В Госдуме предложили увеличить штрафы за плохие дороги

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Во вторник, 16 июля, группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об увеличение штрафов за необеспечение безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, а также железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

Документ опубликован в электронной базе «Законотворчество».

В пояснительной записке отмечается рост количества автокатостроф с многочисленными пострадавшими и погибшими. Одной из причин этого авторы документа называют состояние дорожных покрытий, а также сложности с их ремонтом и содержанием, в особенности в зимний период, когда дополнительными негативными факторами выступают гололедица и сугробы на проезжей части. Между тем, суммы административных штрафов для должностных и юридических лиц, которые осуществляют содержание автомобильных дорог, не пересматривались с 2017 года

В связи с этим авторы инициативы предлагают внести изменения в КоАП РФ и установить для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, штрафы в размере от 40 до 50 тыс. руб.; для юридических лиц - от 400 до 600 тыс. руб.

Если же из-за плохой дороги люди попали в ДТП и получили вред здоровью легкой или средней тяжести, размер штрафа для должностных лиц составит от 100 до 200 тыс руб., для юрлиц - от 800 тыс. до 1 млн руб.

В отзыве Правительства РФ сказано, что с учетом социальной значимости основная идея законопроекта концептуально поддерживается, однако требует существенной доработки из-за того, что нет прямых доказательств, что смертельные ДТП случаются именно из-за плохого состояния дорог.

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