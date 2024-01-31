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Из жизни

С дома № 86 на Московской в Пензе удалили опасные сосульки

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Опасности, которая угрожала пензенцам около дома № 86 на улице Московской, больше нет. Об удалении сосулек с крыши сообщили в управляющей компании, отвечающей за дом.

Утром среды, 31 января, жительница Пензы рассказала о наледи, нависающей над головами прохожих, в телеграм-канале PenzaInform.

Девушка прислала видеозапись, сделанную у дома № 86. «Вот такие красоты на улице Московской при выходе из арки. Если это упадет, у человека нет шансов выжить», - отметила она.

С дома № 86 на Московской в Пензе удалили опасные сосульки

Вечером того же дня в редакцию PenzaInform.ru поступила информация от управляющей компании. Коммунальщики сообщили об устранении сосулек.

С дома № 86 на Московской в Пензе удалили опасные сосульки

По словам сотрудника УК, наледь ликвидировали в первой половине дня в ходе плановой очистки кровли.

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