С дома № 86 на Московской в Пензе удалили опасные сосульки

31.01.2024 | 18:31

Опасности, которая угрожала пензенцам около дома № 86 на улице Московской, больше нет. Об удалении сосулек с крыши сообщили в управляющей компании, отвечающей за дом.

Утром среды, 31 января, жительница Пензы рассказала о наледи, нависающей над головами прохожих, в телеграм-канале PenzaInform.

Девушка прислала видеозапись, сделанную у дома № 86. «Вот такие красоты на улице Московской при выходе из арки. Если это упадет, у человека нет шансов выжить», - отметила она.

Вечером того же дня в редакцию PenzaInform.ru поступила информация от управляющей компании. Коммунальщики сообщили об устранении сосулек.

По словам сотрудника УК, наледь ликвидировали в первой половине дня в ходе плановой очистки кровли.