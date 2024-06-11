В Пензе снесли деревья около памятника «Покаяние»

11.06.2024 | 16:29

Центр Пензы опять лишился зеленых насаждений. На этот раз вырубили деревья около памятника «Покаяние» на улице Московской.

«Снова у нас пилят и рубят. Уютный дворик исчез. Обнажился облезлый фасад», - написала в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru жительница города.

Она прислала фотографии, сделанные около дома № 86 на улице Московской во вторник, 11 июня.

«Может, деревья мешали местным жителям. Может, были аварийными. Не знаю. Знаю только, что наш центр все лысеет и лысеет», - отметила пензячка.

В мае спилили несколько деревьев на набережной Суры. В управлении ЖКХ пояснили, что они находились в аварийном состоянии.