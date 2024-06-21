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Общество

На Московской экспериментируют с приствольными кругами деревьев

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На улице Московской преображаются приствольные круги лип, растущих в районе драматического театра: туда помещают саженцы кустарников.

На Московской экспериментируют с приствольными кругами деревьев

Глава Пензы Александр Басенко в своем телеграм-канале пояснил, что идея появилась еще во время реконструкции площади Ленина. Потом она дорабатывалась, теперь заключен контракт с подрядчиком.

Пока засадят 4 приствольных круга. В каждом на расстоянии больше метра от ствола липы разместят 28 саженцев 3 видов кустарников.

На Московской экспериментируют с приствольными кругами деревьев

«Это чубушник гибридный, спирея березолистная и бересклет Форчуна. Ширина каждого кустарника во взрослом состоянии - до 1 метра, высота - от 0,4 метра до полутора. Растения многолетние, обильно цветут и сохраняют декоративный привлекательный внешний вид до зимы. У всех высокая зимостойкость», - рассказал Александр Басенко.

На Московской экспериментируют с приствольными кругами деревьев

Через несколько месяцев кустарники разрастутся, подстригать их планируют 2 раза в год.

«В ближайший месяц специалисты будут наблюдать за тем, как «гости» приживаются, и, конечно же, усиленно поливать. Горожан же прошу бережно отнестись к новым растениям. Стараться не тревожить, дать обустроиться», - призвал глава Пензы.

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Источник — фото из TG-канала Александра Басенко
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