«Если упадет, не выжить»: пензячка оценила сосульки на Московской

31.01.2024 | 16:38

Жительницу Пензу испугали сосульки, нависающие над головами прохожих на улице Московской. Своими опасениями она поделилась в телеграм-канале PenzaInform.

Девушка прислала видеозапись, сделанную у дома № 86.

«Вот такие красоты на улице Московской при выходе из арки. Если это упадет, у человека нет шансов выжить», - сообщила читательница портала.

Другие пензенцы в комментариях указали, что сосульки сейчас появились на крышах многих домов.

«И такая красота - на каждом доме. Или под ноги смотреть, или наверх», «Это же не только на ул. Московской, 86», - написали горожане.

На предложение потребовать решения проблемы от управляющей компании пензенцы резонно отметили, что большинство людей, проходящих через арку, не проживают в доме с сосульками.