Пензячка нашла пропавшие с площади Ленина скамьи с решетками

20.06.2024 | 17:01

Жительница Пензы опознала в недавно появившихся скамейках на улице Московской те, что раньше стояли в центральной части площади Ленина, - с узорными решетками.

«На Московской у нас теперь нет единообразия. Там поставили и старые, привычные скамейки, которые исчезали на долгую зиму, и новые. Точнее, не совсем новые. Я почти уверена, что это скамьи с площади Ленина, пропавшие пару лет назад», - написала горожанка в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

Площадь впервые заставили скамьями с узорными решетками и деревянным покрытием в 2019 году, после реконструкции. Вместе они составляли определенную композицию.

Осенью их убирали, до весны хранили на базе одного из МУПов, а потом возвращали на место.

«В прошлом (2023-м. - Прим. ред.) году скамейки так и не вернулись. Вероятно, решили, что накладно возить их туда-сюда. А может, где-то в другом месте потребовались «для благоустройства», - сетовала в апреле подписчица телеграм-канала PenzaInform.

Представитель управления ЖКХ пояснил ей, что «в текущем году установка дополнительных скамеек на площади В. И. Ленина не планируется», подчеркнув: для отдыха жителей доступны те, что расставленны по периметру.

«Ну вот. По проекту реконструкции они есть, а на деле нет. Смысл тогда принимать и согласовывать красивые проекты?» - возмутилась пензячка.