Жителей дома № 20 на Московской поставили перед нелегким выбором

06.06.2024 | 19:17

В Пензе дом № 20 на улице Московской признали аварийным и подлежащим реконструкции. Выполнить ее за счет городской казны невозможно.

Расходы могут взять на себя сами пензенцы.

«Жильцам дома предложено за свой счет провести реконструкцию дома до 2032 года. Конечно, это нереально! Жильцов мало, и в основном это люди преклонного возраста, к 2032 году ремонта дома не будет, это точно. Вопрос: какова будет дальнейшая судьба дома и будут ли расселять жильцов?» - спросила читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

Ее обращение редакция направила в мэрию Пензы. В ответе за подписью и. о. заместителя главы администрации по городскому хозяйству Сергея Волкова говорится: если жильцам не удастся провести реконструкцию за собственный счет в установленный срок, то земельный участок, а также все помещения изымут для муниципальных нужд.

Что касается обитателей дома, то их расселят.

«Одновременно информируем, что администрация Пензы обязана обеспечить безопасность граждан, проживающих в аварийном доме, до его фактического расселения. В случае когда граждане - собственники, наниматели жилых помещений и члены их семей, зарегистрированные в аварийном доме и не имеющие другого жилья, - не могут проживать в аварийном доме по причине опасности для жизни и здоровья, им предоставляются жилые помещения маневренного фонда», - поясняется в ответе.