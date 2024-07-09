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История

История Пензы: Мини-отель на Московской погружал в беспощадный русский быт

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня при путешествии не обязательно снимать номер в гостинице - можно остановиться и в хостеле. В старину подобные заведения назывались постоялыми дворами. Один из них располагался на Московской, 95.

Его содержала хозяйка недвижимости Вера Лисова. Мини-отель открылся здесь летом 1904 года. Стоили номера дешево - от 30 копеек в сутки. Правда, о комфорте за эти деньги и речи не шло.

Коммунальные удобства находились во дворе, равно как и кухня. Из обстановки в каждом номере имелись кровать, тумбочка, стулья и шкаф - в общем, гость окунался в мир беспощадного русского быта. Зато для тех, кто приехал на дилижансе, имелся бесплатный каретник, а лошадь можно было поставить в конюшню, где животное всласть бы наелось сена.

Чаще всего на постоялых дворах останавливались люди, которые предпочитали экономить: пусть многого не хватало, но так выходило гораздо дешевле, чем в гостинице. Тем более если нужно было остановиться всего на одну ночь.

Этот постоялый двор на Московской считался лучшим в городе и имел 1-й разряд.

В годы советской власти весь частный бизнес перешел в руки государства. Постоялый двор перепрофилировали и обустроили тут общежитие для командированных офицеров Красной армии.

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