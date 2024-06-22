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Общество

В Пензе на Московской приведут в порядок фасады исторических зданий

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Фасады старинных домов на улице Московской начнут приводить в порядок уже в ближайшее время. Об этом сообщил министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин.

Горожанин по имени Станислав задал вопрос в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко. Его интересовала судьба исторических зданий, в частности состояние фасадов.

Александр Понякин согласился, что наружные стены некоторых зданий - объектов культурного наследия «требуют локального ремонта в части устранения выпадения отдельных кирпичей, разрушения штукатурного и окрасочного слоев».

По словам министра, такие работы запланированы на июнь-сентябрь этого года.

Ранее стало известно, что дом на Московской, 20, признан аварийным и подлежащим реконструкции. Ее предложили провести до 2032 года жильцам за собственный счет. Если это не удастся, то их расселят, а земельный участок и все помещения изымут для муниципальных нужд.

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