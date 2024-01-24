Коммунальщики объяснили, почему не отключают светофор на ул. Красной

24.01.2024 | 16:53

Житель Пензы обратил внимание, что на перекрестке улиц Красной и Кураева не отключают светофор даже при сложных погодных условиях. Оказалось, что, по мнению коммунальщиков, его работа необходима.

«Скажите, пожалуйста, кто следит за дорожной обстановкой в городе? Обычно в снегопад и т. п. на ул. Красной отключают светофор, а сейчас на Володарского отключили, а на Красной - нет. Мало того, что улица стала уже в два раза. Раньше, помнится, на Красной вообще «пескотряс» дежурил», - обратился мужчина к администрации Пензы на ее странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что пешеходы на этом перекрестке пересекают дорогу нечасто - 2-3 человека за час, а машины, особенно монопривод, создают заторы, пытаясь подняться по Красной, а иногда случаются и ДТП, когда авто сползают вниз, не осилив подъем.

«Плюсом затруднения создает транспорт, оставленный вдоль сугробов, сужающих дорогу в два раза в начале подъема», - добавил пензенец.

На обращение отреагировали в городском управлении ЖКХ. Представитель ведомства сообщил, что функция светофора заключается не в увеличении пропускной способности дорог. Он нужен для «обеспечения безопасности участников дорожного движения, предотвращения аварийных ситуаций и регулирования транспортных и пешеходных потоков».

Таким образом, функционирование светофора на Красной необходимо для корректной и безопасной организации движения, подытожили в УЖКХ.

Почему, в таком случае, отключение светофора на пересечении улиц Володарского и Кураева допустимо, в ведомстве не объяснили.