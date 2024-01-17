В Пензе запретили движение по Кураева от Володарского до Кирова

17.01.2024 | 11:25

В среду, 17 января, из-за сложных погодных условий в Пензе решили изменить режим работы светофора на пересечении улиц Кураева и Володарского, установка которого изначально возмутила многих водителей.

Автоматический регулировщик переведен в режим желтого мигания.

«До восстановления трехцветной сигнализации на перекрестке будет внедрена временная схема организации дорожного движения. Движение в прямом направлении по улице Кураева будет ЗАПРЕЩЕНО, возможно осуществление только маневра правого поворота», - сообщили в городском управлении ЖКХ.

Новый светофор включили 19 октября 2023 года, разрешив водителям двигаться по Кураева в прямом направлении. Улица Володарского тогда сразу встала в пробке.

До этого движение по Кураева в сторону Московской было запрещено.