В Неверкинском районе приставы заставили отца вспомнить о детях

В Неверкинском районе отец не хотел платить алименты двум своим детям, но передумал ради водительских прав.
Мужчина не заботился о содержании 10-летней дочери и 6-летнего сына, задолжал им более 150 000 рублей, а судебных приставов избегал, игнорируя их предупреждения и требования.
Уйти от расплаты ему не удалось. Машину с родителем остановил сотрудник ГАИ, после чего до сельчанина добрались работники областного УФССП РФ.
Его ограничили в правах - он больше не мог выезжать за границу и водить автомобиль.
«Именно эта мера оказалась действенной: ощутив ограничения свободы передвижения, горе-отец решил прекратить игру и предстал перед законом», - рассказали в УФССП.
Вскоре он отдал детям деньги.
Ранее стало известно, что злостным алиментщикам-должникам хотят запретить покупать квартиры и авто.
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