В Неверкинском районе приставы заставили отца вспомнить о детях

22.05.2025 | 11:31

В Неверкинском районе отец не хотел платить алименты двум своим детям, но передумал ради водительских прав.

Мужчина не заботился о содержании 10-летней дочери и 6-летнего сына, задолжал им более 150 000 рублей, а судебных приставов избегал, игнорируя их предупреждения и требования.

Уйти от расплаты ему не удалось. Машину с родителем остановил сотрудник ГАИ, после чего до сельчанина добрались работники областного УФССП РФ.

Его ограничили в правах - он больше не мог выезжать за границу и водить автомобиль.

«Именно эта мера оказалась действенной: ощутив ограничения свободы передвижения, горе-отец решил прекратить игру и предстал перед законом», - рассказали в УФССП.

Вскоре он отдал детям деньги.

Ранее стало известно, что злостным алиментщикам-должникам хотят запретить покупать квартиры и авто.