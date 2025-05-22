Из жизни

«Дети лишние?!»: водителя в Заре впечатлила встреча с питбайкерами

Печать
Telegram

С наступлением теплой погоды на дорогах Пензы появились не только самокаты, но и питбайки. За рулем последних нередко оказываются дети, провоцирующие ДТП.

Один из таких случаев произошел вечером в Заре, на улице Новоселов. Юные питбайкеры внезапно выехали на дорогу из-за дома, не убедившись в своей безопасности. От травм их спасла только быстрая реакция водителя автомобиля, успевшего затормозить.

Видео инцидента выложили в Telegram. «У кого дети лишние?! Родители этих детей, у вас с головой все в порядке? Слов не хватает! Вывозите их на поле, и пусть они там катаются как хотят, не место им на дорогах общего пользования!» - написал автор.

Ранее начальник полиции УМВД России по Пензе Владимир Лысов рассказывал, как полиция собирается бороться с юными байкерами. «Первое и основное - это работа с родителями. Именно они приобретают своим чадам мототранспортные средства: мол, пусть ребенок попробует, мы сами в свое время ездили», - пояснил он.

«Второе - в весенне-летний период по частному сектору запланированы плановые и внеплановые рейды», - добавил главный полицейский Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео из чата Зари
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте