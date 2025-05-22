«Дети лишние?!»: водителя в Заре впечатлила встреча с питбайкерами

22.05.2025 | 20:27

С наступлением теплой погоды на дорогах Пензы появились не только самокаты, но и питбайки. За рулем последних нередко оказываются дети, провоцирующие ДТП.

Один из таких случаев произошел вечером в Заре, на улице Новоселов. Юные питбайкеры внезапно выехали на дорогу из-за дома, не убедившись в своей безопасности. От травм их спасла только быстрая реакция водителя автомобиля, успевшего затормозить.

Видео инцидента выложили в Telegram. «У кого дети лишние?! Родители этих детей, у вас с головой все в порядке? Слов не хватает! Вывозите их на поле, и пусть они там катаются как хотят, не место им на дорогах общего пользования!» - написал автор.

Ранее начальник полиции УМВД России по Пензе Владимир Лысов рассказывал, как полиция собирается бороться с юными байкерами. «Первое и основное - это работа с родителями. Именно они приобретают своим чадам мототранспортные средства: мол, пусть ребенок попробует, мы сами в свое время ездили», - пояснил он.

«Второе - в весенне-летний период по частному сектору запланированы плановые и внеплановые рейды», - добавил главный полицейский Пензы.