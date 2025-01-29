Пензенец попросил установить светофор на новой дороге в Зарю

29.01.2025 | 20:03

Недавно открытая дорога, соединяющая пензенские микрорайоны Заря и Арбеково, может стать местом концентрации ДТП. Такое мнение выразил горожанин Сергей Н.

«Необходимо установить светофор с выезда новой дороги в сторону Зари. В темное время и при интенсивном движении создается опасность ДТП», - написал он на странице врио главы Пензы Олега Денисова в соцсети «ВКонтакте».

Мужчине ответил представитель управления ЖКХ города.

«Дорога севернее Лугометрии построена в соответствии с проектом. Проектом не предусмотрен светофор. Специалистами проводится мониторинг дорожно-транспортной ситуации. В случае необходимости они рассмотрят возможность внесения изменения в схему организации дорожного движения на данном участке», - пояснил он.

Пензенца ответ не удовлетворил. «Попробовали бы сами выехать с дороги направо в час пик, может, яснее стало бы понимание о необходимости светофора», - высказался он.

Строительство новой дороги началось весной 2023 года, а в конце 2024-го объект сдали в эксплуатацию. Протяженность полотна составляет чуть более 2 километров, ширина - 7,5 метров.

По новой дороге думают пустить общественный транспорт.