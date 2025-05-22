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Участников праздника в День трудовой доблести Пензы оставили без туалета

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Организация праздника 20 мая, в День трудовой доблести Пензы, у одноименной стелы в парке 40-летия Победы расстроила участников мероприятия. По их словам, не было ни туалетов, ни мест для переодевания.

«Мы, ветеранские хоровые коллективы, дети музыкальных школ, не первый год с гордостью принимаем в этом празднике участие... Но организация этого значимого мероприятия нас не всегда радует, и нам хотелось бы, чтобы на эти недостатки руководство города обратило серьезное внимание, это немаловажно! Мы в основном немолодые, очень много детей, гости - нет самого элементарного туалета. Первый год привозили несколько рядов кресел, пожилые люди могли по очереди присесть на них... Не организовано место для переодевания.

Когда задали вопрос ответственному за организацию данного мероприятия, он на повышенных тонах ответил «идите в кусты» и даже не стал слушать, ушел. В этом было все: культура, отношение к ветеранам, детям, гостям... Такой ответ нас унизил и оскорбил!» - написала пензячка в Telegram в четверг, 22 мая.

Она выразила надежду, что городские власти, отдел культуры прислушаются к замечаниям и в будущем организация мероприятия будет лучше.

«А мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы праздник получился», - подытожила пензячка.

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