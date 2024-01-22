Опасный переход на ул. Мира едва не стал местом очередного ДТП

22.01.2024 | 12:39

Вечером в воскресенье, 21 января, на Западной Поляне в Пензе едва не случилось дорожно-транспортное происшествие.

Водитель ВАЗа чуть не сбил мужчину на пешеходном переходе вблизи остановки «Улица Мира». Запись с места выложил в Сеть автомобилист, ехавший сзади с включенным видеорегистратором.

Судя по кадрам, в 18:57 мужчина вышел на нерегулируемый переход, но, преодолев несколько метров, остановился. Он увидел, что ВАЗ, водитель которого хотел сделать то же самое, попал в неуправляемый занос, предположительно из-за обледенения проезжей части.

Пешеход вернулся на несколько шагов назад, дождался, когда водитель справится с ситуацией, и после этого спокойно пересек дорогу.

За слабоосвещенной зеброй напротив дома № 45 на улице Мира уже закрепилась нехорошая слава: там часто сбивают людей. Местные жители неоднократно просили обезопасить пешеходов, установив светофор, но неизменно получают отказ.

Единственное, чего добились пензенцы, - монтажа в 2024 году светодиодных светильников типа «Кососвет».