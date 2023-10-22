Переход на Западной Поляне оборудуют «Кососветом»

22.10.2023 | 09:30

Нерегулируемый пешеходный переход на улице Мира в Пензе, где нередко сбивают пешеходов, планируют обезопасить. Речь идет о зебре напротив дома № 45.

Об этом сообщил представитель управления ЖКХ, отвечая на вопрос читательницы телеграм-канала PenzaInform.

«Почему дороги освещаются таким тусклым светом? Лампы на столбах как лампадки в церкви. Пешеходный переход на Западной Поляне около магазина «Слобода» очень темный, человека не заметить как в лужу плюнуть! Сколько надо еще сбитых пешеходов, чтобы нормально освещали улицы, а?» - поинтересовалась пензячка.

Представитель ведомства сообщил, что сети наружного освещения Пензы выполнены в соответствии с техническим паспортом и ГОСТ.

«В текущем году проводились мероприятия по замене устаревших светильников на светодиодные. Мероприятия направлены на улучшение освещенности территории Пензы и внедрение энергосберегающих технологий», - добавил он.

Что касается перехода на улице Мира, то его в 2024 году для повышения безопасности дорожного движения обустроят дополнительным освещением с использованием светодиодных светильников типа «Кососвет», уточнил специалист.