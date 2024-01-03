В Пензе пассажиры автобуса 1,5 часа ждали отправки в Малую Сердобу

03.01.2024 | 10:48

Жители Пензенской области продолжают жаловаться на качество межмуниципальных перевозок.

Во вторник, 2 января, недовольство высказал пассажир автобуса Пенза - Малая Сердоба. По его словам, транспортное средство сломалось прямо на автовокзале в областном центре.

«Мы, счастливые обладатели билетов, сидели в холодном автобусе (печка умерла сразу) в городе, из которого выезжали, и ждали просто другой автобус полтора часа. Спасибо, автовокзал Пензы, вы добились успеха: вы реально худшие в мире... Браво, мы бы поклонились вам всем автобусом, но примерзли к сиденьям так, что встать уже невозможно», - с горечью написал пассажир.

«Всего полтора часа в праздничный день!» - сыронизировала одна из подписчиц.

Другие комментаторы также выразили недовольство транспортным обслуживанием.

«В Спасск вместо автобуса большой вместимости ездит обычная маленькая газель в 14 мест» - написал один из них.

Жительница микрорайона Гидрострой сообщила, что с ее родственников взяли двойную оплату в автобусе Пенза - Лопатино.

«1-го мама поехала на автовокзал. Купила три билета, спросив, сможет ли она с ними сесть не на автовокзале, а в Гидрострое. Ей сказали - конечно. Один билет - ребенок 9 лет. Второй - дядя раненый с гипсом с СВО. И [третий] - мама. Пришло время автобуса, они пошли на остановку, сели. Водитель сказал, что их билеты недействительны, так как их не было на автовокзале, и теперь им надо платить заново. Отдали в общей сложности 2 000 рублей за 3 билета. Я написала жалобу на имя начальника автовокзала. В ответ тишина», - рассказала пензячка.

16 декабря автобус Москва - Земетчино сломался на трассе в Рязанской области. Пассажиры несколько часов провели без еды и воды, замерзая в салоне. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как пензенская родственница, с которой удалось связаться одной из пассажирок, обратилась в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года Пензенская область может получить 79 новых автобусов для обслуживания межмуниципальных маршрутов. На их покупку направлено 500 млн рублей.