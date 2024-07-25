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Общество

Названы маршруты в Пензе, где будет действовать транспортная карта

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В Пензе определили, на каких маршрутах проезд можно будет оплатить транспортной картой. Новая система станет доступна в автобусах и троллейбусах, перевозящих пассажиров по регулируемому тарифу.

Транспортной картой пензенцы смогут расплатиться в троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 105, автобусах № 54, 66, 70, 82с, 130, 149, 165, а также в маршрутках № 2а, 6, 10, 75, 80, 26, 40.

«Системой в конечном итоге планируется охватить весь общественный транспорт г. Пензы и Пензенской области», - рассказали в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

В ведомстве перечислили преимущества оплаты транспортной картой. Во-первых, это быстро (операция занимает секунду), во-вторых, выгодно (для отдельных категорий граждан предусмотрены особые тарифы, льготы), в-третьих, удобно (пассажирам не придется расплачиваться наличными и ожидать сдачи в движущемся транспорте).

Срок внедрения нового формата пока не озвучили.

«Для реализации проекта единой системы оплаты проезда в общественном транспорте Пензы, в частности введения транспортной карты, заключен договор с оператором автоматизированной системы учета и оплаты проезда в пассажирском транспорте ООО «Пенза-Карт», - напомнили в министерстве.

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