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Происшествия

После падения кондуктора в автобусе № 165 начали проверку

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В Госавтоинспекции прокомментировали ЧП, которое случилось в автобусе № 165 в Бессоновском районе в понедельник, 22 июля.

По предварительным данным, около 14:20 на 20-м километре дороги Пенза - Лунино в салоне автобуса марки ПАЗ, которым управлял 61-летний водитель, упала 52-летняя женщина.

Она получила травмы и была госпитализирована, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Сети распространились кадры, запечатлевшие последствия этого ЧП. На них - женщина-кондуктор с разбитой головой, кровоточащую рану обрабатывают медики.

Очевидцы рассказали, что водитель вынужден был резко затормозить из-за выехавшей на перекресток фуры.

По факту происшествия проводят проверку.

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