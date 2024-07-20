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Общество

Пензенской области выделено еще 49 школьных автобусов

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Пензенской области выделено еще 49 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что 2 машины уже прибыли в регион.

Пензенской области выделено еще 49 школьных автобусов

Губернатор напомнил, что масштабное обновление школьного автопарка началось в стране 3 года назад по поручению Президента РФ Владимира Путина. Вся техника должна быть российского производства.

В 2024 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей. Всего в регионы России направят еще свыше 2,6 тыс. автобусов. Большинство из них отправятся в сельскую местность.

Пензенской области выделено еще 49 школьных автобусов

В 2022 году в Пензенскую область поступило 50 машин, в 2023-м их передали в муниципальную собственность и стали использовать по назначению.

В январе 2024-го регион получил 49 автобусов. Они отправились в 24 района, а также в 2 образовательных заведения областного центра - инженерно-строительный лицей № 52 и губернский кадетский корпус по делам ГО и ЧС.

Теперь парк школьного транспорта вновь пополнится.

«Дети должны добираться до школы удобно, комфортно, а главное - безопасно», - подчеркнул Олег Мельниченко.

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Источник — фото со страницы Олега Мельниченко
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