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Глас народа

Пензенец: Старые номера новых маршрутов вносят путаницу

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Пензенцы активно обсуждают введение в городе коротких подвозящих маршрутов № 2а, 6, 10, 26, 75 и 80, которые заработали с 1 июля. Их обслуживают новые «Газели», стоимость проезда - 10 рублей.

По мнению некоторых пензенцев, номера маршрутов стоило изменить, чтобы не вводить в заблуждение пассажиров, не знающих о новой схеме.

«На фиг надо было старые номера маршрутам оставлять, если они полностью меняются, - загадка. Как будто специально, чтоб народ позлить», - высказался один из подписчиков телеграм-канала PenzaInform.

Его сообщение положительно оценили более десятка человек.

Микроавтобусы № 2а теперь ходят от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной. Раньше они следовали в Дальнее Арбеково.

Маршрут № 6 соединяет Междуречье и Терновский мост, а до 1 июля на нем можно было добраться до кардиоцентра.

Маршрут № 10, пролегавший от Новозападного кладбища до улицы Перспективной, теперь заканчивается у «Рембыттехники».

Маршрут № 75 больше не следует в Арбеково. Микроавтобусы курсируют между улицами Водопьянова и Мира. Их путь пролегает через Березовский переулок, улицы Маршала Крылова, Лермонтова, Ленинградскую, Попова, Окружную, Мира.

Маршрутки № 80 теперь идут от Пензы-I до остановки «Ул. Чкалова» через Пензу-III - по улицам Злобина, Тухачевского, Павлушкина. Со Свердловского моста они направляются до улицы Калинина по Свердлова.

Маршрут № 26 - новый. Машины направляются от школы № 62 (корпус на улице Пермской) до улицы Кижеватова. Они едут по Ферганской, Чебышева, Мереняшева, Тепличной, Львовской, 40 лет Октября, 3-му проезду Бурмистрова, Дизельной, Окружной, Кижеватова, Вишневой, Воронова, а обратно - по Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова, 40 лет Октября, Львовской, Тепличной, Мереняшева, Чебышева.

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