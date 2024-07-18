В Пензе готовятся ввести транспортные карты

18.07.2024 | 18:15

В Пензе определились с оператором автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте (АСУОП). Благодаря этой организации жители областного центра смогут использовать проездные.

Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», оператором станет ООО «Пенза Карт». Его выбрали с помощью открытого конкурса и уже заключили договор на оказание услуг.

После внедрения АСУОП на маршрутах регулярных перевозок появится возможность безналичной оплаты проезда, в том числе с помощью транспортных карт.

Эти карты можно будет пополнять онлайн (через интернет или мобильное приложение) или в специальных пунктах, которые предстоит открыть.

Также внедрение системы откроет путь к реализации гибкой тарифной политики перевозок и права на льготный проезд некоторых категорий пензенцев.

Ранее сообщалось, что АСУОП будет работать не только в областном центре, но и в Заречном, Пензенском и Бессоновском районах. Благодаря нововведению станут вести учет пассажиров в разрезе остановочных пунктов, формировать реестры с информацией о количестве и видах транзакций с привязкой к координатам остановочных пунктов.