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Глас народа

Пассажиры автобуса Москва - Земетчино едва не замерзли в пути

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В сложную ситуацию попали пассажиры автобуса Москва - Земетчино. Об этом в субботу, 16 декабря, рассказала Анастасия Б. в соцсети «ВКонтакте».

«Автобус отправился из Москвы («Котельники») в 00:20, прибытие в Земетчино - в 9:00. Сломался автобус в поле, не доезжая Шацка 110 км по трассе, в 2:00 и по сей час стоит на морозе с людьми. Помощи никакой не оказывают. Люди без воды, без еды, замерзают», - написала она в 13:20.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» связалась с автором поста. Анастасия рассказала, что сама находится в Пензе, а в сломавшемся автобусе едет ее родственница. В Рязанской области пассажиры провели несколько часов.

По словам Анастасии, на автовокзале в Москве, куда она дозвонилась, ответили, что не имеют отношения к частным перевозкам. Не оказали поддержки и рязанские спасатели. А разговор с предпринимательницей, занимающейся перевозками пассажиров, поверг в шок.

На помощь пришли сотрудники полиции.

«Они начали искать решения и передавать в другую область. Нашли перевозку, что забрать людей с мороза», - пояснила она.

Кроме того, Анастасия обратилась в надзорный орган.

«Я позвонила в прокуратору в Пензу. Они занялись. Людей забрали 15 минут назад, сейчас они в пути», - сообщила она в 12:50.

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