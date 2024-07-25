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Общество

Водителей автобусов № 130 проинструктировали насчет печек

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Водителей и кондукторов, работающих на маршруте № 130 (автобусы курсируют между Арбековской Заставой и Засечным), проинструктировали насчет температуры воздуха в салоне.

Летом от пассажиров часто поступали жалобы на включенные отопительные приборы. Кто-то обжигал ноги о раскаленную решетку радиатора, кому-то становилось дурно от чрезмерной духоты.

«Ехали 6 июля около шести вечера в 130-м (№ 990), в такую жару водитель отапливал салон, он без ума? Ребенку стало плохо!» - такое обращение поступило в сетевое издание «ПензаИнформ».

Редакция направила соответствующий запрос в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» и в четверг, 25 июля, получила оттуда документ, подписанный директором учреждения Ларисой Панковой.

«По информации перевозчика, в автобусах маршрута № 130 отопительные приборы находятся в отключенном состоянии», - говорится в нем. Подчеркивается, что все задействованные машины соответствуют требованиям технического регламента.

По стандарту летом в салоне должно быть не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов, уточнила Лариса Панкова.

Ранее, обсуждая проблему в Сети, пользователи предположили, что система отопления в салонах старых автобусов связана с системой охлаждения двигателя, поэтому водителям и приходилось включать печки.

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