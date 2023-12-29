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Из жизни

В Пензе рухнувший тротуар на новой дороге не стали асфальтировать

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Тротуар на улице Бутузова в Дальнем Арбекове, обрушившийся из-за неисправной ливневки, отремонтируют нескоро.

«В рамках гарантийных обязательств была произведена засыпка щебнем обвалившегося участка тротуара по улице Бутузова.

Работы по восстановлению асфальтового покрытия будут проведены при наступлении благоприятных погодных условий, ближе к весне 2024 года», - сообщила администрация Пензы в пятницу, 29 декабря, на своей странице во «ВКонтакте».

На недоработку указал один из пользователей, Александр К., отреагировавший на пост мэрии от 28 декабря о появлении в 2023 году новой дороги на Бутузова, которая соединила проспект Строителей с улицей 65-летия Победы. Мужчина выложил фото тротуара, обозначив проблемное место.

Ранее другой пензенец, Сергей, написал на странице администрации, что еще летом указывал властям на дефекты. По его словам, асфальт на этом участке будет постоянно проваливаться. Грунт подмывает вода, стекающая из «озера» на противоположной части дороги, там, где строится новый объект.

В ноябре стало известно, что истинной причиной разрушения тротуара стала авария на ливневой канализации. Ее устранили, асфальт пообещали восстановить в ближайшее время силами подрядчика, сдавшего объект.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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