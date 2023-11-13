В Пензе провалился новый асфальт в пешеходной зоне на ул. Бутузова

13.11.2023 | 08:46

В Пензе прогулку по улице Бутузова омрачит дефект, образовавшийся в пешеходной зоне. Большой кусок асфальтированного тротуара обвалился. Ограждение рядом с появившейся ямой покосилось.

Снимки с места ЧП появились в воскресенье, 12 ноября, в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так выглядит прогулочная пешеходная дорога в Пензе на улице Бутузова. Она расположена около пруда в районе клинической больницы № 6», - прокомментировал снимки автор.

Дорога и тротуар на улице новые. Объект сдали весной 2023-го. Известно, что при строительстве подрядчику пришлось решать несколько проблем, связанных с особенностями грунта.

«На данном участке были произведены работы по укреплению откоса насыпи. Это каркас, который заполняется щебнем и сверху потом закрывается сеткой. Соседство с водоемом, в случае подтопления он служит как защитный слой откоса насыпи, чтобы не размывалось», - объяснял тогда заместитель главного инженера подрядной организации Михаил Глаголев.