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Из жизни

В Пензе провалился новый асфальт в пешеходной зоне на ул. Бутузова

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В Пензе прогулку по улице Бутузова омрачит дефект, образовавшийся в пешеходной зоне. Большой кусок асфальтированного тротуара обвалился. Ограждение рядом с появившейся ямой покосилось.

Снимки с места ЧП появились в воскресенье, 12 ноября, в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так выглядит прогулочная пешеходная дорога в Пензе на улице Бутузова. Она расположена около пруда в районе клинической больницы № 6», - прокомментировал снимки автор.

Дорога и тротуар на улице новые. Объект сдали весной 2023-го. Известно, что при строительстве подрядчику пришлось решать несколько проблем, связанных с особенностями грунта.

«На данном участке были произведены работы по укреплению откоса насыпи. Это каркас, который заполняется щебнем и сверху потом закрывается сеткой. Соседство с водоемом, в случае подтопления он служит как защитный слой откоса насыпи, чтобы не размывалось», - объяснял тогда заместитель главного инженера подрядной организации Михаил Глаголев.

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Источник — фото «Пенза Новости»
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