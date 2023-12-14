Несанкционированная съемка Сурска обойдется жителю области в 30 000 руб.

14.12.2023 | 19:08

В Пензенской области мужчину оштрафовали за видеосъемку квадрокоптером.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, он нарушил порядок использования воздушного пространства, когда в октябре решил снять Сурск (Городищенский район) с высоты птичьего полета.

«Перед проведением полета он не направил уведомление в органы обслуживания воздушного движения, соответствующее разрешение органа местного самоуправления не получил, чем нарушил Федеральные авиационные правила», - пояснили в ведомстве.

Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали его на 30 000 рублей.

В Пензенской области действует запрет на использование беспилотников до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года. Со списком исключений можно ознакомиться здесь.