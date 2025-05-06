В Нижнеломовском районе осудили мастера, сжегшего автомобиль

06.05.2025 | 17:04

Житель Нижнеломовского района доверил мастеру ремонт автомобиля, а тот уничтожил его. Пострадавший владелец обратился в суд.

26 сентября 2024 года автолюбитель договорился со знакомым, занимающимся в частном порядке ремонтом машин, о сварке переднего правого лонжерона. Все условия прояснялись в устной форме.

В тот же день владелец припарковал машину у дома мастера, передал ему ключи и ушел. 29 сентября автомобиль сгорел.

Уголовное дело возбуждать не стали. Как установили специалисты, машина сгорела во время сварочных работ: нагрелись металлические части переднего правого лонжерона, пламя перекинулось на другие элементы.

Выяснилось, что мастер забыл о правилах пожарной безопасности и не расчистил место сварки от горючих материалов.

На суде автовладелец рассказал, что потеря машины причинила ему нравственные страдания, нарушила привычный уклад жизни и сказалась на свободе перемещений.

«Истец просил взыскать с ответчика причиненный ему ущерб в размере 278 400 рублей, включающий в себя стоимость автомобиля в размере 168 400, расходы на проведение автотехнической экспертизы в размере 10 000 рублей и моральный ущерб в размере 100 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Внимательно изучив материалы дела, суд постановил: мастер должен возместить владельцу причиненный вред. Что касается нравственных страданий, то компенсация за них после потери имущества законом не предусмотрена.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.