Над соседней с Пензенской областью сбили 54 украинских дрона

20.03.2025 | 07:46

В ночь на четверг, 20 марта, над соседней с Пензенской областью - Саратовской - дежурные средства ПВО уничтожили более полусотни украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале написал, что обломки беспилотника повредили частный дом.

В Энгельсской городской клинической больнице № 1 частично выбило окна, пострадала женщина. Также после атаки в больницу обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было, сотрудники не пострадали.

«Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме», - предупредил Бусаргин.

Ранним утром в аэропортах Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, проинформировали в Росавиации.

Всего за ночь было сбито 132 дрона: 54 - в Саратовской области, 40 - в Воронежской, 22 - в Белгородской, 9 - в Ростовской, по 3 - в Курской области и Крыму, 1 - над территорией Липецкой области.