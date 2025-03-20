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Происшествия

Над соседней с Пензенской областью сбили 54 украинских дрона

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В ночь на четверг, 20 марта, над соседней с Пензенской областью - Саратовской - дежурные средства ПВО уничтожили более полусотни украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале написал, что обломки беспилотника повредили частный дом.

Над соседней с Пензенской областью сбили 54 украинских дрона

В Энгельсской городской клинической больнице № 1 частично выбило окна, пострадала женщина. Также после атаки в больницу обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было, сотрудники не пострадали.

«Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме», - предупредил Бусаргин.

Ранним утром в аэропортах Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, проинформировали в Росавиации.

Всего за ночь было сбито 132 дрона: 54 - в Саратовской области, 40 - в Воронежской, 22 - в Белгородской, 9 - в Ростовской, по 3 - в Курской области и Крыму, 1 - над территорией Липецкой области.

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Источник — фото из телеграм-канала Романа Бусаргина
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