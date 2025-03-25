В Пензенской области искать очаги лесных пожаров будут дроны

25.03.2025 | 11:33

В Пензенскую область поступило 16 беспилотных летательных аппаратов модели «Геоскан-801». Они будут использоваться для обнаружения лесных пожаров и уточнения их площади.

Дроны уже доставили в региональный минлесхоз. После проверки, которую проведут специалисты, аппараты передадут в лесопожарные станции.

25 марта в регионе начался пожароопасный сезон, который завершится 15 октября. Ранее предполагалось, что этот период откроется 30 марта, но срок сдвинули на более раннее время.

Применение квадрокоптеров поможет оперативно выявлять и ликвидировать возгорания и таким образом минимизировать ущерб пензенским лесам.

«До конца года ожидается закупка еще двух беспилотников для лесопожарных станций», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В 2022 году в Пензе квадрокоптеры применялись для отслеживания мест, где сжигается мусор и трава. А еще в 2017-м с их помощью предлагалось фиксировать нарушителей, захламляющих мусором берега Сурского водохранилища.