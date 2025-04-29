Происшествия

Над соседним с Пензенской областью регионом сбили 11 БПЛА

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В ночь на вторник, 29 апреля, над соседней с Пензенским регионом Рязанской областью дежурные средства ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего с 20:00 28 апреля до 6:00 29 апреля был уничтожен 91 украинский беспилотник.

40 из них сбиты в Курской области, 12 - в Орловской, 11 - в Рязанской, 8 - в Нижегородской, 7 - над акваторией Черного моря, 6 - в Республике Крым, 3 - в Белгородской области, 2 - в Московском регионе и по 1 - в Калужской и Брянской областях.

В ночь на 5 апреля над территорией Пензенской области, в районе Сердобска, был сбит беспилотный летательный аппарат.

8 апреля дроны вновь атаковали Пензенскую область: в Сердобском районе были уничтожены 2 БПЛА.

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