Происшествия

Над Пензенской областью сбили 10 беспилотников

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В ночь на вторник, 6 мая, над Пензенской областью было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На месте работают все службы экстренного реагирования. Жертв и разрушений нет», - отметил он.

Глава региона обратился к жителям с просьбой не снимать видео, не фотографировать и не выкладывать никаких кадров в соцсети. Доверять следует только проверенной информации.

По данным Минобороны, всего за ночь над регионами России сбили 105 украинских беспилотников.

32 дрона уничтожено в Брянской области, 22 - в Воронежской, 19 - в Московском регионе, 10 - над Пензенской областью, 9 - над Калужской, 6 - над Белгородской, по 2 - над Липецкой и Самарской областями, по 1 беспилотнику ликвидировано в Ростовской, Курской и Владимирской областях.

Как сообщили в Росавиации, в ночь на 6 мая вводились временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, в воздушных гаванях Самары, Саратова, Волгограда, Калуги, Иванова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани и Нижнекамска.

Впервые беспилотники атаковали Пензу13 ноября 2024 года. Место падения трех дронов обнаружили на окраине города, в лесном массиве поселка Монтажного. Жилые дома не задело, пострадавших не было.

В ночь на 5 апреля 2025-го в районе Сердобска силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

8 апреля Пензенскую область два БПЛА были уничтожены в Сердобском районе.

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