В Пензенской области вводится режим базовой готовности

19.10.2022 | 17:47

Издание «Коммерсантъ» разъяснило, чем различаются режимы, о введении которых в среду, 19 октября, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Военное положение введено на территории четырех регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

После введения военного положения возможны:

- проведение полной мобилизации;

- организация территориальной обороны (усиление охраны общественного порядка и стратегических объектов);

- введение трудовой обязанности (принудительные работы для нужд обороны, восстановление объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов и другие работы);

- комендантский час;

- принудительный досмотр граждан и задержание на срок до 30 суток;

- изъятие имущества граждан и частных организаций с последующей компенсацией его стоимости;

- ограничение въезда, выезда и свободы передвижения по регионам, где введено военное положение;

- запрет или ограничение на выбор места жительства;

- запрет на выезд из России;

- высылка иностранцев;

- ограничение продажи лекарств, алкоголя, оружия и опасных веществ;

- запрет митингов и забастовок;

- военная цензура почтовых отправлений и средств массовой информации;

- контроль телефонных переговоров;

- приостановка деятельности политических партий, иностранных и международных организаций, чья пропаганда подрывает безопасность страны;

- повышенный режим секретности на некоторых предприятиях и в госорганах;

- временная эвакуация предприятий, культурных ценностей и населения.

В восьми регионах России вводится средний уровень реагирования. Он касается Республики Крым, Краснодарского края, Севастополя и пяти областей: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской.

На их территории главы регионов могут ввести ряд ограничений:

- мероприятия по территориальной и гражданской обороне;

- усиленная охрана общественного порядка;

- особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры;

- временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

- ограничение въезда и выезда на территорию регионов;

- ограничение передвижения транспортных средств, их досмотр;

- контроль за работой типографий, объектов коммуникаций и связи, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их для нужд обороны.

Режим повышенной готовности распространяется на Центральный (включая Москву и Московскую область) и Южный федеральные округа.

На их территории главы регионов могут ввести ряд ограничений и мероприятий:

- мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне;

- усиленная охрана общественного порядка;

- особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры;

- ограничение передвижения транспортных средств и их досмотр;

- контроль за работой типографий, объектов коммуникаций и связи, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их для нужд обороны.

На всей остальной территории России вводится уровень базовой готовности. Он подразумевает:

- усиленную охрану общественного порядка;

- особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры.