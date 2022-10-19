В Пензенской области вводится режим базовой готовности

Издание «Коммерсантъ» разъяснило, чем различаются режимы, о введении которых в среду, 19 октября, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
Военное положение введено на территории четырех регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
После введения военного положения возможны:
- проведение полной мобилизации;
- организация территориальной обороны (усиление охраны общественного порядка и стратегических объектов);
- введение трудовой обязанности (принудительные работы для нужд обороны, восстановление объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов и другие работы);
- комендантский час;
- принудительный досмотр граждан и задержание на срок до 30 суток;
- изъятие имущества граждан и частных организаций с последующей компенсацией его стоимости;
- ограничение въезда, выезда и свободы передвижения по регионам, где введено военное положение;
- запрет или ограничение на выбор места жительства;
- запрет на выезд из России;
- высылка иностранцев;
- ограничение продажи лекарств, алкоголя, оружия и опасных веществ;
- запрет митингов и забастовок;
- военная цензура почтовых отправлений и средств массовой информации;
- контроль телефонных переговоров;
- приостановка деятельности политических партий, иностранных и международных организаций, чья пропаганда подрывает безопасность страны;
- повышенный режим секретности на некоторых предприятиях и в госорганах;
- временная эвакуация предприятий, культурных ценностей и населения.
В восьми регионах России вводится средний уровень реагирования. Он касается Республики Крым, Краснодарского края, Севастополя и пяти областей: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской.
На их территории главы регионов могут ввести ряд ограничений:
- мероприятия по территориальной и гражданской обороне;
- усиленная охрана общественного порядка;
- особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры;
- временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
- ограничение въезда и выезда на территорию регионов;
- ограничение передвижения транспортных средств, их досмотр;
- контроль за работой типографий, объектов коммуникаций и связи, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их для нужд обороны.
Режим повышенной готовности распространяется на Центральный (включая Москву и Московскую область) и Южный федеральные округа.
На их территории главы регионов могут ввести ряд ограничений и мероприятий:
- мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне;
- усиленная охрана общественного порядка;
- особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры;
- ограничение передвижения транспортных средств и их досмотр;
- контроль за работой типографий, объектов коммуникаций и связи, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их для нужд обороны.
На всей остальной территории России вводится уровень базовой готовности. Он подразумевает:
- усиленную охрану общественного порядка;
- особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры.
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