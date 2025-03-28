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Происшествия

Соседний с Пензенской областью регион вновь атаковали БПЛА

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Ранним утром в пятницу, 28 марта, соседний с Пензенским регион - Саратовскую область вновь атаковали украинские беспилотники.

В 4:11 губернатор Роман Бусаргин проинформировал в своем телеграм-канале, что от Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы были приведены в полную готовность.

По информации Shot, взрывы были слышны над Саратовом, Энгельсом и Балаковом.

«На территории Саратовской области ликвидированы БПЛА. Слова благодарности нашим военнослужащим. Предварительно, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет», - написал Бусаргин в 7:15.

В Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По данным Министерства обороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов: 32 - в Воронежской области, 19 - в Саратовской, 17 - в Курской, 6 - в Белгородской, 2 - в Липецкой, по 1 - над территориями Ростовской и Тамбовской областей.

UPD: В 8:10 режим «Ковер» в Саратовском аэропорту был отменен.

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