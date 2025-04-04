В соседнем с Пензенской областью регионе дрон повредил крышу дома

04.04.2025 | 09:11

Утром в пятницу, 4 апреля, над соседней с Пензенской областью - Тамбовской - были уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата.

«В результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений», - сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что люди при атаке дронов не пострадали.

На месте происшествия работают оперативные службы.

По данным Министерства обороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 в Курской области, 30 - в Орловской, 18 - в Липецкой, 7 - в Калужской, по 4 - в Ростовской области и над акваторией Азовского моря, по 3 - в Тамбовской и Московской областях, 2 - в Брянской и по 1 - в Воронежской и Тульской.