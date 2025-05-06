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Из жизни

Любитель быстрой езды на старом «Москвиче» расстался с 35 000 руб.

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65-летний житель Бессоновского района накопил десятки штрафов за превышение скорости. Гонщик владеет «Москвичом» 1984 года выпуска.

Мужчина игнорировал взыскания и задолжал 35 000 рублей. В его отношении возбудили исполнительное производство, но бессоновцу удавалось избегать встреч с представителями закона.

Однако везение подвело: любителя быстрой езды остановили сотрудники ГАИ, вышедшие в рейд вместе с судебными приставами. Им удалось убедить мужчину в важности своевременной уплаты штрафов и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

«Сотрудники службы разъяснили автолюбителю последствия его просроченных штрафов, и в скором времени гражданин полностью оплатил задолженность», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Ранее наказали 36-летнего жителя Бессоновского района, также склонного к высокой скорости и отказывавшегося оплачивать штрафы. Мужчине назначили 80 часов обязательных работ, но он проигнорировал это постановление суда. Тогда сельчанина арестовали на 8 суток.

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