В соседнем с Пензенской областью регионе вновь ввели режим «Ковер»

13.03.2025 | 07:47

В четверг, 13 марта, в соседней с Пензенской областью - Саратовской - вновь введен режим «Ковер».

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с 22:30 среды, 12 марта, до 2:30 ночи и вновь были введены в 7:45.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - сообщили в Росавиации.

Также режим «Ковер» действовал в аэропортах Калуги (с 21:12 до 6:25) и Волгограда (с 23:10 до 6:00).

По информации Минобороны РФ, ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов: 30 - в Брянской области, 25 - в Калужской, по 6 - в Курской и Воронежской, по 5 - в Ростовской и Белгородской областях.

Ранее режим «Ковер» объявляли в Саратовской области в ночь на 8 марта.

UPD: в 8:00 четверга, 13 марта, ограничения также были введены в аэропорту Волгограда.