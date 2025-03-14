Над соседним с Пензенской областью регионом вновь уничтожены БПЛА

14.03.2025 | 07:53

В ночь на пятницу, 14 марта, соседнюю с Пензенским регионом Саратовскую область вновь атаковали дроны.

В 23:00 губернатор Роман Бусаргин предупредил об угрозе БПЛА. «Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», - написал он в своем телеграм-канале.

В 1:24 появилась новая запись: «Над территорией Саратовской области силами ПВО ликвидированы БПЛА. Угроза снята».

В Росавиации сообщили, что с 22:30 в аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 1:00 режим «Ковер» был отменен. За это время на запасной аэродром ушел 1 самолет.

Ранее взлет и посадка самолетов в аэропорту Саратова были запрещены в ночь на 13 марта с 22:30 до 2:30, а затем днем с 7:45 до 11:00.

В Минобороны РФ проинформировали, что ночью и утром 14 марта дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 15 - в Брянской области, 5 - в Белгородской, 4 - в Московской, 2 - в Саратовской области, по 1 - в Калужской области и над акваторией Черного моря.

UPD: с 11:00 аэропорт Саратова вновь временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.