Соседний с Пензенской областью регион атаковали БПЛА

07.05.2025 | 08:01

Ранним утром в среду, 7 мая, беспилотные летательные аппараты атаковали Саранск. Как пишет телеграм-канал SHOT, в начале шестого утра прозвучала тревожная сирена. В одном из промышленных районов прогремело несколько мощных взрывов.

После этого начался пожар.

«Беспилотная опасность на территории Саранска. Работает система оповещения. Прошу соблюдать меры безопасности», - сообщил глава региона Артем Здунов.

Он добавил, что работают экстренные службы и правоохранительные органы, и призвал граждан при необходимости звонить 112.

Администрация Саранска объявила, что 7 мая занятия в детских садах, школах, колледжах и вузах отменяются. Также изменены маршруты общественного транспорта и перекрыты некоторые улицы.

В ночь на 6 мая над Пензенской областью было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов.