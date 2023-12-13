С 14 декабря температура воздуха в Пензе начнет подниматься

13.12.2023 | 22:00

В четверг, 14 декабря, в Пензенской области будет не так холодно, как в предыдущие дни. Если ночью термометры покажут -13...-15 градусов, то днем ожидается -8...-10 (13-го было -11...-13).

Синоптики регионального гидрометцентра обещают облачную с прояснениями погоду и небольшой снег.

Ночью поднимется сильный ветер - до 15-18 м/с. По этой причине в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем подует умеренный юго-восточный ветер с порывами до 8-13 м/с.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

Ранее специалисты Приволжского УГМС предполагали, что на этой рабочей неделе холода сбавят свои обороты и температура начнет постепенно повышаться.