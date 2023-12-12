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Из жизни

13 декабря жителей Пензенской области ждет слабая метель

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В среду, 13 декабря, в Пензенской области снова будет идти снег, но, как обещают синоптики, не столь обильный, как днем ранее. Прогнозируется слабая метель.

Не оставит в покое и ветер. Из-за сильных порывов (до 15-18 метров в секунду) в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

За окном будет морозно: ночью -13...-15, днем -11...-13. Эти показатели на 9 градусов ниже климатической нормы, утверждают в Приволжском УГМС. По этой причине в области с 11-го числа действует оранжевый уровень опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

Ранее сообщалось, что Пензенская область на этой неделе оказалась на линии противоборства мощного сибирского антициклона и циклонического вихря с запада.

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