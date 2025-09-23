Жалобы жителей Чемодановки на односельчанина дошли до главы СКР

23.09.2025 | 20:59

В Пензенской области организовали проверку по информации о захвате муниципальной земли жителем села Чемодановка Бессоновского района.

На днях в Сети появились данные о том, что мужчина превратил земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, в промзону со складами, производственными площадками и горами строительного мусора.

Он якобы самовольно захватил прилегающую муниципальную землю (перед домовладением) и даже обочину дороги. Соседи заподозрили, что делец занимается незаконным производством стройматериалов. Людям мешают шум от грохочущих грузовиков и клубы пыли.

Кроме того, при установке забора вблизи водонапорной башни сельчанин якобы повредил водопроводную трубу.

В посте сообщается, что люди обращались к чиновникам за помощью, но реакции не последовало.

Теперь изучением ситуации займутся следователи. О результатах проверки и принятом по ее итогам решении руководитель областного СУ СКР Владимир Игнатенков должен доложить главе Следкома России Александру Бастрыкину.

«Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - уточнили в СКР.