Пензенец о елке на Соборной площади: Лучше бы ничего не ставили

03.12.2023 | 11:34

На Соборной площади у Спасского кафедрального собора установили новогоднее дерево. В воскресенье, 3 декабря, читатель сетевого издания «ПензаИнформ» побывал там и поделился впечатлениями.

«Откуда они привезли это бедное дерево, не знаю, но стало искренне жаль его. Лучше бы оно росло дальше в том лесу, а на площади вообще ничего не ставили», - высказался горожанин.

Он поделился с редакцией снимками новогодней елки. Нижние ветви расположены высоко, хвоя на них отсутствует, крона пышная, но ярко выраженной верхушки нет.

«К движению зеленых я себя не причисляю и целиком за живую елку на Новый год, но, мне кажется, для городских и церковных нужд лучше и экономичнее всего приобретать искусственную ель, чтобы один раз потратиться на достойное и красивое и больше не иметь проблем», - отметил пензенец.

Согласно информации на сайте госзакупок, на установку дерева на Соборной площади потрачено 130 000 рублей. Заказчиком выступил Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, указано на портале госзакупок.

По документам, новогоднее дерево - живая сосна - должно быть высотой 8,5 м.