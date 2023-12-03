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Из жизни

Пензенец о елке на Соборной площади: Лучше бы ничего не ставили

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На Соборной площади у Спасского кафедрального собора установили новогоднее дерево. В воскресенье, 3 декабря, читатель сетевого издания «ПензаИнформ» побывал там и поделился впечатлениями.

«Откуда они привезли это бедное дерево, не знаю, но стало искренне жаль его. Лучше бы оно росло дальше в том лесу, а на площади вообще ничего не ставили», - высказался горожанин.

Пензенец о елке на Соборной площади: Лучше бы ничего не ставили

Он поделился с редакцией снимками новогодней елки. Нижние ветви расположены высоко, хвоя на них отсутствует, крона пышная, но ярко выраженной верхушки нет.

Пензенец о елке на Соборной площади: Лучше бы ничего не ставили

Пензенец о елке на Соборной площади: Лучше бы ничего не ставили

«К движению зеленых я себя не причисляю и целиком за живую елку на Новый год, но, мне кажется, для городских и церковных нужд лучше и экономичнее всего приобретать искусственную ель, чтобы один раз потратиться на достойное и красивое и больше не иметь проблем», - отметил пензенец.

Пензенец о елке на Соборной площади: Лучше бы ничего не ставили

Согласно информации на сайте госзакупок, на установку дерева на Соборной площади потрачено 130 000 рублей. Заказчиком выступил Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, указано на портале госзакупок.

По документам, новогоднее дерево - живая сосна - должно быть высотой 8,5 м.

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