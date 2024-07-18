В Пензе пообещали заняться озеленением набережной Суры

18.07.2024 | 17:39

Пензячка Александра К. назвала набережную реки Суры у стелы «Росток» неуютной и лысой. Женщина пожаловалась на отсутствие цветников, деревьев, мест для досуга.

«Там не хватает деревьев, нет тени и днем - палящее солнце, а вечером - ужасное освещение, полутемень. Сколько делали эту набережную, а ощущение недоделанности», - посетовала горожанка на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Александра предложила сделать на территории летние кафе, детский городок и площадку с тренажерами под навесом, организовать музыку и танцы по вечерам в выходные.

«Какая сейчас позорная набережная, на нее совсем идти не хочется», - высказалась женщина.

На ее обращение ответил представитель Управления ЖКХ Пензы.

«На территории набережной планируется проведение озеленения в осенний период текущего года», - сообщил он.

Будут ли около Суры детский городок, тренажеры и танцы по вечерам, представитель управления не ответил.

В мае этого года читатель портала PenzaInform.ru прислал в редакцию фотографии набережной у «Ростка», опустевшей после того, как на ней спилили деревья. Пензенец насчитал 6 пней. Судя по их качеству, под топор пошли здоровые, крепкие растения.

Как пояснили тогда в управлении ЖКХ, специалисты снесли аварийные деревья.