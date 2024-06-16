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Общество

Стало известно, зачем вырубили деревья у памятника «Покаяние»

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В Управлении ЖКХ Пензы объяснили, почему ликвидировали деревья, посаженные у дома № 86 на улице Московской, рядом со скульптурой «Покаяние».

Снос растительности возмутил многих жителей областного центра. Горожане отметили, что некогда уютный дворик на главной пешеходной улице Пензы исчез.

«Зачем нужны все эти галереи (почета и славы Пензенской области. - Прим. ред.), когда вырубили деревья? Вы что творите с городом?» - написала на странице губернатора во «ВКонтакте» пензячка Марина Т.

Ей ответил представитель управления ЖКХ.

«Решение о необходимости спила деревьев, расположенных на земельном участке многоквартирного дома по ул. Московской, 86, было принято собственниками жилых помещений данного дома», - пояснил он.

Появятся ли на месте снесенных деревьев новые, не сообщается.

В середине мая читатель портала PenzaInform.ru прислал в редакцию фотографии набережной Суры, опустевшей после того, как на ней спилили деревья. Мужчина насчитал порядка 6 пней. Судя по их качеству, под топор пошли здоровые крепкие растения. Горожанин предположил, что таким образом освободили место для уличного кафе.

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