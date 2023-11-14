Названа цена новогодней елки для Соборной площади

В Пензе на новогоднюю елку для установки на Соборной площади потратят 130 000 рублей. Протокол проведения закупки у единственного поставщика (индивидуального предпринимателя) был составлен в понедельник, 13 ноября.
Заказчиком выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, указано на портале госзакупок.
Согласно документам, новогоднее дерево - живая сосна - должно быть высотой 8,5 м.
На встречу нового, 2022 года на Соборной площади тоже ставили живое дерево. Тогда срубили 45-летнюю ель в Неверкинском районе, что вызвало возмущение у части горожан.
«Вот 45 лет ель росла в селе Неверкино, никому не мешала, и тут ее решили срубить и поставить на Соборную площадь, чтобы она украшала наш замечательный город. В итоге ветки поотрубали, раскидали в разные стороны, и скоро будут украшать эту ель для новогодних и рождественских праздников. Очень больно на это все смотреть…» - отмечали люди.
На следующий праздник елку на площади не ставили.
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