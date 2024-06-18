В разных районах Пензы ураганом повалило деревья

18.06.2024 | 18:09

Вечером во вторник, 18 июня, над Пензой пронесся ураган, под напором которого рухнуло несколько деревьев в разных микрорайонах города.

О стволах, упавших на дорогу, сообщили автомобилисты. Одно из деревьев ветер снес в селе Арбеково, вблизи железнодорожного переезда, оборвав провода.

Второе создало препятствие на Барковке, а третье перекрыло проезжую часть в Тепличном, где конечная маршрутки № 4.

«По улице Мереняшева еще в 2 местах так же. Будьте внимательнее на дорогах», - предостерегли друг друга водители.

На Дзержинского, 33, дерево рухнуло прямо на машины, уточнили автомобилисты.

Синоптики предупреждали, что Пензенская область окажется под влиянием северо-западного вихря. В большинстве районов, как и ожидалось, 18 июня прошел кратковременный дождь с грозой.