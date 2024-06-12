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Культура

Тысячи пензенцев побывали на концерте Егора Крида и Клавы Коки

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В среду, 12 июня, в Пензе прошел концерт, посвященный Дню города и Дню России. На Юбилейной площади выступили Егор Крид и Клава Кока.

Послушать известных исполнителей собралось более 30 тысяч пензенцев. Многие пришли с плакатами, приветствуя кумиров.

Тысячи пензенцев побывали на концерте Егора Крида и Клавы Коки

Концертная программа началась в 16:00. Сначала на сцену вышла российская актриса театра и кино, телеведущая Алла Михеева, затем - «ПАУЧ» (Артем Жданов) и кавер-группа «Balbesы».

Тысячи пензенцев побывали на концерте Егора Крида и Клавы Коки

С особенным нетерпением пензенцы ждали выступления Клавы Коки и Егора Крида. Первая исполнила свои известные песни «Не зови меня замуж», «Покинула чат», «Краш».

Тысячи пензенцев побывали на концерте Егора Крида и Клавы Коки

Крид вышел на сцену со словами: «Привет, Пенза - город, который в меня не верил», чем вызвал бурную реакцию у зрителей.

Тысячи пензенцев побывали на концерте Егора Крида и Клавы Коки

Он исполнил такие хиты, как «Отпускаю», «Таро», «Где ты, где я», «Самая», «Фонк», «Здрасте». Артист завершил свое выступление композицией «58», посвященной Пензе.

Тысячи пензенцев побывали на концерте Егора Крида и Клавы Коки

«Знаете, я всегда топлю за свой город, везде вставляю свой регион, всегда кричу, что мой город - 58. Всегда и везде продвигаю свой город, как только можно. Надеюсь, что я вас не подвожу», - обратился к зрителям Крид.

Тысячи пензенцев побывали на концерте Егора Крида и Клавы Коки

В 2023-м на День города в областном центре выступила группа «Любэ». Артисты собрали на Юбилейной площади более 25 тысяч человек. Выступление началось песней «Ах, заря, заря…». Группа исполнила любимые народом композиции «Ребята с нашего двора», «От Волги до Енисея», «Самоволочка», «Комбат».

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