Тысячи пензенцев побывали на концерте Егора Крида и Клавы Коки

12.06.2024 | 20:37

В среду, 12 июня, в Пензе прошел концерт, посвященный Дню города и Дню России. На Юбилейной площади выступили Егор Крид и Клава Кока.

Послушать известных исполнителей собралось более 30 тысяч пензенцев. Многие пришли с плакатами, приветствуя кумиров.

Концертная программа началась в 16:00. Сначала на сцену вышла российская актриса театра и кино, телеведущая Алла Михеева, затем - «ПАУЧ» (Артем Жданов) и кавер-группа «Balbesы».

С особенным нетерпением пензенцы ждали выступления Клавы Коки и Егора Крида. Первая исполнила свои известные песни «Не зови меня замуж», «Покинула чат», «Краш».

Крид вышел на сцену со словами: «Привет, Пенза - город, который в меня не верил», чем вызвал бурную реакцию у зрителей.

Он исполнил такие хиты, как «Отпускаю», «Таро», «Где ты, где я», «Самая», «Фонк», «Здрасте». Артист завершил свое выступление композицией «58», посвященной Пензе.

«Знаете, я всегда топлю за свой город, везде вставляю свой регион, всегда кричу, что мой город - 58. Всегда и везде продвигаю свой город, как только можно. Надеюсь, что я вас не подвожу», - обратился к зрителям Крид.

В 2023-м на День города в областном центре выступила группа «Любэ». Артисты собрали на Юбилейной площади более 25 тысяч человек. Выступление началось песней «Ах, заря, заря…». Группа исполнила любимые народом композиции «Ребята с нашего двора», «От Волги до Енисея», «Самоволочка», «Комбат».