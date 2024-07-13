Сетевое издание|18+|Суббота|13 июл 2024|14:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Деревья посажены, ухода нет: на ул. Антонова пожелтела аллея

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителей пензенского микрорайона ГПЗ-24 возмутило отсутствие ухода за саженцами на улице Антонова. Речь идет об аллее «100 лет со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты».

Молодые деревца начали засыхать из-за отсутствия полива.

«Куда пожаловаться на недолжный уход за саженцами на аллее? Они погибают уже в третий раз!», «Деревья посажены, ухода нет», «Главное - воткнуть саженцы и отчитаться об озеленении территории. А дальше пусть саженцы засыхают, так?» - написали пензенцы в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

Они поделились снимком погибающих деревьев. На фото видно, что кроны некоторых растений пожелтели, у части саженцев - уже облетели.

На сообщения жителей отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«Содержание зеленых насаждений выполняет МБУ «Пензавтодор» в рамках муниципального задания. Полив аллеи «100 лет со дня образования войск РХБЗ» в перечень работ, выполняемых учреждением, не включен. Возможность выполнения данных работ возможна только после их включения в муниципальное задание», - объяснили пензенцам.

Однако горожане продолжили возмущаться. Некоторые активисты самостоятельно организовали полив растений.

Чуть позже от управления поступил новый ответ.

«Из-за жаркой погоды организован полив зеленых насаждений на аллее», - сообщил представитель УЖКХ.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Юлии
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте