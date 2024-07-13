Деревья посажены, ухода нет: на ул. Антонова пожелтела аллея

13.07.2024 | 12:50

Жителей пензенского микрорайона ГПЗ-24 возмутило отсутствие ухода за саженцами на улице Антонова. Речь идет об аллее «100 лет со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты».

Молодые деревца начали засыхать из-за отсутствия полива.

«Куда пожаловаться на недолжный уход за саженцами на аллее? Они погибают уже в третий раз!», «Деревья посажены, ухода нет», «Главное - воткнуть саженцы и отчитаться об озеленении территории. А дальше пусть саженцы засыхают, так?» - написали пензенцы в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

Они поделились снимком погибающих деревьев. На фото видно, что кроны некоторых растений пожелтели, у части саженцев - уже облетели.

На сообщения жителей отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«Содержание зеленых насаждений выполняет МБУ «Пензавтодор» в рамках муниципального задания. Полив аллеи «100 лет со дня образования войск РХБЗ» в перечень работ, выполняемых учреждением, не включен. Возможность выполнения данных работ возможна только после их включения в муниципальное задание», - объяснили пензенцам.

Однако горожане продолжили возмущаться. Некоторые активисты самостоятельно организовали полив растений.

Чуть позже от управления поступил новый ответ.

«Из-за жаркой погоды организован полив зеленых насаждений на аллее», - сообщил представитель УЖКХ.